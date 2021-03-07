اجواء مشمسة في اغلب المناطق اليوم، وانخفاض الحرارة غدا

يطرأ اليوم الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة، ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاثنين انخفاض قليل آخر على الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خلال النهار.

ويطرأ يوم الثلاثاء، ارتفاع ملموس على الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 6، وفي مرتفعات الشراة 17 – 4، وفي مناطق البادية 20 – 5، وفي مناطق السهول 19 – 7، وفي الاغوار الشمالية 23 – 12، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت وخليج العقبة 25 – 14 درجة مئوية.

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