غضبة مصرية شديدة من تصريحات السفير السعودي لانه مجّد ابن سلمان على حساب تفريط السيسي بجزيرتي تيران وصنافير
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لقاء تاريخي.. صراعات المنطقة ومحنة الفلسطينيين والمسيحيين العراقيين تتصدر نقاشات البابا فرنسيس والمرجع السيستاني
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