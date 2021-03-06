الخصاونة ينعى الوزير الاسبق نبيل الشريف

نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير الاعلام الاسبق الدكتور نبيل الشريف، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى،اليوم السبت .

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم الشريف لوطنه في جميع المواقع التي شغلها، متقدما بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد.

وشغل المرحوم الشريف منصب وزير الاعلام والاتصال، وناطقا رسميا باسم الحكومة، وعضوا في مجلس الأعيان، وسفيرا للاردن في المغرب وموريتانيا والسنغال.

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