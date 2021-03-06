“العمل الإسلامي” يضع جهوده ومقراته في خدمة حزب “الشراكة والإنقاذ”

أكد حزب جبهة العمل الإسلامي تضامنه مع حزب الشراكة والإنقاذ في وجه ما يتعرض له من إستهداف حكومي، ووضع كافة جهود ومقرات “العمل الإسلامي” في خدمة قضية “الشراكة والإنقاذ” حتى زوال ما يمر به من محنة.

وقال أمين عام “العمل الإسلامي” المهندس مراد العضايلة، في مذكرة وجهها إلى عام حزب “الشراكة والإنقاذ” الدكتور محمد الحموري: ” إننا في حزب جبهة العمل الاسلامي نعلمكم بتضامننا ودعمنا لحزب الشراكة والانقاذ أمام الاجراءات الحكومية التي لا تستهدفه وحده فيما نرى، ولكنها تستهدف كامل الحياة السياسية في الأردن، والأحزاب جزء أصيل منها”.

وحذر العضايلة من أن غياب لغة الحوار، والإصرار على التراجع الديمقراطي، وسيادة نهج الاستبداد، وتكميم الأفواه، “أمور لا تبشر الوطن بخير، ولا تخرجه من حالة انسداد الأفق، وتستمر بالسير به الى المجهول”.

وفيما يلي نص المذكرة:

معالي د. محمد الحموري أمين عام حزب الشراكة والانقاذ المحترم ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

إننا في حزب جبهة العمل الاسلامي نعلمكم بتضامننا ودعمنا لحزب الشراكة والانقاذ أمام الاجراءات الحكومية التي لا تستهدفه وحده فيما نرى، ولكنها تستهدف كامل الحياة السياسية في الأردن، والأحزاب جزء أصيل منها، فغياب لغة الحوار والاصرار على التراجع الديمقراطي، وسيادة نهج الاستبداد، وتكميم الأفواه، أمور لا تبشر الوطن بخير، ولا تخرجه من حالة انسداد الأفق، وتستمر بالسير به الى المجهول .

إننا في حزب جبهة العمل الاسلامي وفي مجال التضامن مع حزب الشراكة والانقاذ نضع كافة جهودنا ومقرات فروعنا في خدمة قضيتكم العادلة، حتى زوال هذه المحنة .