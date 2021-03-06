اجواء مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة اليوم

غضبة مصرية شديدة من تصريحات السفير السعودي لانه مجّد ابن سلمان على حساب تفريط السيسي بجزيرتي تيران وصنافير
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