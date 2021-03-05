ضبط 154 مخالفا لحظر التجول في عمّان اليوم الجمعة

تم ضبط 154 مخالفا لتعليمات حظر التجول الشامل في محافظة العاصمة عمّان، منذ الساعة 10 ليلة (الخميس) وحتى الساعة 12 ظهر اليوم الجمعة، حسب محافظ العاصمة سعد شهاب .

وأضاف شهاب، قناة “المملكة”، أنه لم تسجل أي منشأة تجارية أو اقتصادية مخالفة في عمّان، قائلا: “هناك التزام عالٍ للمنشآت في أوامر الدفاع”.

وأشار، إلى أن “العاصمة عمّان تشهد التزاما عالي المستوى أيضا من المواطنين”.

وبين، أن “الانتشار الأمني في الطرقات والأحياء السكنية والدواوير ومداخل ومخارج العاصمة عمّان ساهم في عدم الحركة”.

وأكّد، أن “المواطن ملتزم في أوامر الدفاع لمنع انتشار فيروس كورونا”.

ولفت شهاب، إلى أنه “ستتم إحالة المخالفين لتعليمات الحظر الشامل إلى القضاء”.