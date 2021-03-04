"حماس" تباشر انتخاباتها الداخلية.. التوجه نحو انتخاب مشعل رئيسا لاقليم الخارج واحتفاظ السنوار وهنية بموقعيها
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جرينتش+2 04:36
مبارك كان يماطل ويتهرب.. وزير سعودي يكشف دور ابن سلمان في دفع السيسي للتخلي عن تيران وصنافير/ فيديو
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