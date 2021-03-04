تصاعد خطير.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 40 وفاة و5733 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 413350

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 40 وفاة و5733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4833 وإجمالي الإصابات 413350.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على النحو الآتي: 3040 في محافظة العاصمة عمّان، 681 في محافظة الزرقاء، 611 محافظة البلقاء، 491 محافظة إربد منها 26 إصابة في الرمثا، 214 محافظة مأدبا، 193 محافظة جرش، 106 محافظة العقبة، 103 محافظة الكرك، 97 محافظة عجلون، 76 محافظة المفرق، 65 محافظة الطفيلة، و 56 إصابة في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 51869 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 372 حالة، فيما غادرت 118 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1884، في حين بلغ إجمالي أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1439 بنسبة إشغال بلغت 32 بالمئة، فيما بلغ إجمالي أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 377 بنسبة إشغال بلغت 37 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 173 جهازا بنسبة إشغال بلغت 18 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 867 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 356648.

وأضاف، إن 43459 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي الفحوصات 4761823 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 19ر13 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.