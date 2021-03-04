تصاعد خطير.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 40 وفاة و5733 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 413350
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الفنانة الأردنية “دعاء وعل” تطلق أغنيتها الجديدة “دمعاتك غزة”/ فيديو كليب
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