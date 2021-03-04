الضمان تدعو غير المشمولين للاستفادة من خدمة “اشمل نفسك”

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن استمرارها باستقبال طلبات إشعار العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي عبر خدمة (اشمل نفسك) المتوفرة على موقعها الإلكتروني، وذلك لتمكين المؤسسة من شمولهم.

وبحسب بيان صحفي للمؤسسة اليوم الخميس فإن خدمة (اشمل نفسك) تسمح للعامل بالتقدم بطلب لشموله بالضمان الاجتماعي في حال لم تقم جهة عمله بشموله عن فترة عمله أو على أجره الحقيقي الذي يتقاضاه.

وأوضحت المؤسسة ان خدمة “اشمل نفسك” متوفرة على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo تحت قائمة الخدمات الإلكترونية، حيث يتعين على العامل الأردني الذي يرغب بالاستفادة من هذه الخدمة إدخال رقمه الوطني ورقم هوية الأحوال المدنية وتاريخ ميلاده، أما بالنسبة للعامل غير الأردني فيطلب منه ادخال رقمه الشخصي ورقم جواز السفر، ومن ثم الضغط على خيار التحقق وحفظ البيانات، وبعد ذلك سيكون متاحاً للعامل تعبئة النموذج الذي يتضمن كافة البيانات المطلوبة ومن ثم ارسال الطلب. وبينت المؤسسة أنها ستقوم بإجراءات التفتيش على المنشآت التي يعمل بها المتقدمون بالطلبات وشمولهم اعتباراً من تاريخ التفتيش وذلك في إطار ترتيبات “برنامج بادر”.

وأكدت المؤسسة أن خدمة “اشمل نفسك” جاءت للمحافظة على حقوق العاملين في المنشآت التي يعملون لديها والتي لم تقم بشمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وحرصاً منها على ضمان استفادة العاملين من المنافع التأمينية التي توفرها المؤسسة.

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