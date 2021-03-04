الخدمات الطبية الملكية تتوقف عن استقبال مراجعي عيادات الاختصاص

قررت مديرية الخدمات الطبية الملكية التوقف عن استقبال المراجعين لعيادات الاختصاص في كافة مستشفياتها ومراكزها اعتباراً من يوم الأحد 7-3-2021 وحتى إشعار آخر، نظراً لتزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وحفاظاً على سلامة المراجعين والكوادر الطبية

وأكدت الخدمات الطبية الملكية استمرار استقبالها للحالات الطارئة في أقسام الطوارئ بمستشفياتها على مدار الساعة.

كما أكدت على استمرار صرف العلاجات الشهرية من صيدليات الاختصاص ولمدة شهرين، وإجراء العمليات بالتنسيق مع الأطباء المشرفين، مشيرة الى استمرار منع استقبال زوار المرضى بكافة أقسام مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.