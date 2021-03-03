مصدر حكومي ينفي اي توجه لإغلاق المطارات الاردنية، وانما سيتم فرض إجراءات مشددة فيها لمنع انتشار الكورونا

صرح مصدر حكومي، اليوم الأربعاء، إنّه لا نيه للحكومة لإغلاق مطارات الأردن أمام حركة السفر.

وأضاف المصدر، لقناة “المملكة”، أن “الباب مفتوح أمام الحكومة لاتخاذ إجراءات مشددة في المطارات الأردنية على أن لا تصل إلى حد الإغلاق”، وذلك للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لتطور الوضع الوبائي في المملكة.

وبين أن “إجراءات مخبرية ووبائية مشددة يتم اتخاذها لرصد السلالات المتحورة للفيروس”.

وقال ان وزارة النقل تتابع إجراءات الطيران، وحركة المسافرين والقادمين باستمرار، وتقييم الإجراءات المتبعة في المطارات اولا باول.