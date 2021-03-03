صديقي.. وحوار انتخابي هادئ

تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 37 وفاة و5335 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 407,617
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