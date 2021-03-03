رد انتقامي.. قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق بعشرة صواريخ من نوع "آراش" إيرانية الصنع صباح اليوم الاربعاء
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جرينتش+2 11:40
رد انتقامي.. قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق بعشرة صواريخ من نوع “آراش” إيرانية الصنع صباح اليوم الاربعاء
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