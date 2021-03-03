رافضا التدخلات التركية.. وزير الخارجية المصرية يعلن ان عودة سوريا إلى الحاضنة العربية أمر حيوي لصيانة الأمن القومي

القاهرة – سبوتنيك

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي.

وأكد شكري رفض بلاده جميع التدخلات التركية في المنطقة، واستمرار تواجد قوات تركية على أراض عربية، مطالبا بخروج القوات التركية من الأراضي السورية، واصفا تواجدها بـ”الاحتلال التركي”

وقال شكري، في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة الـ155 لمجلس الجامعة العربية: “بخصوص التدخلات التركية في المنطقة فإننا نؤكد رفضنا القاطع لاستمرارها في المنطقة وأيضا استمرار قوات تركية على أراض عربية”.

وأضاف شكري: “نؤكد على صعوبة تحقيق الاستقرار في ليبيا دون إنهاء التدخلات الخارجية واحترام وقف إطلاق النار”.

وحول الأزمة السورية، أكد شكري أن “عودة سوريا إلى الحاضنة العربية أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي”، مضيفا “يفترض أن تظهر سوريا بشكل جدي إرادة للحل السلمي”.

وقال شكري إن الحل السياسي ينبغي أن يسير قدما بخروج جميع القوات الأجنبية من جميع الأراضي السورية، وفي مقدمتها الاحتلال التركي والعمل الدؤوب، من أجل دحض التنظيمات الإرهابية التي يمتد لهيبها ليحرق الأخضر واليابس بجميع أرجاء المنطقة.