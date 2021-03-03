تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 37 وفاة و5335 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 407,617

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 37 حالة وفاة و5335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في الاردن.

ووفق الموجز اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اليوم، فقد توزّعت الاصابات الجديدة كما يلي:

– (2952) في محافظة العاصمة عمّان.

– (725) في محافظة البلقاء.

– (479) في محافظة إربد، منها (6) في الرمثا.

– (400) في محافظة الزرقاء.

– (217) في محافظة مأدبا.

– (143) في محافظة العقبة.

– (106) في محافظة جرش.

– (89) في محافظة الكرك.

– (87) في محافظة عجلون.

– (50) في محافظة المفرق.

– (47) في محافظة معان.

– (40) في محافظة الطفيلة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (407,617) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (47,043) حالة.

وقد سُجّلت (37) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4793) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (295) حالة، فيما غادرت (193) حالة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1736) حالة.

وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1396) بنسبة إشغال (30%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (361) بنسبة إشغال (35%).

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (173) بنسبة إشغال (17%).

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1638) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (355,781) حالة، فيما تمّ إجراء (39,487) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,718,364) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (13.51%).

كما دعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم : #إلكوفيد #حياتناأهم