تلافياً لغضب بايدن وتجنباً لمصير ابن سلمان.. الإمارات تقلص دورها في الصراعات الخارجية

أسباب عدة منها وجود إدارة جديدة في الولايات المتحدة، جعلت الإمارات تسرع من وتيرة التخلي عن السياسات التي اتبعتها بعد الربيع العربي والعمل على تقليص دورها في الصراعات الخارجية، حسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

فقد أفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء امس الأحد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تقليص دورها في الصراعات الخارجية، وتسرع وتيرة التخلي عن السياسات التي اتبعتها بعد الربيع العربي عام 2011، لأسباب من بينها وجود إدارة جديدة في الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن خمسة مصادر مطلعة أن الدولة الغنية بالنفط خفضت بشكل كبير الدعم العسكري واللوجيستي للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر، في الوقت الذي تكتسب فيه العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتوحيد ليبيا المزيد من الزخم.

كما نقلت عن اثنين من المصادر أن الإمارات تقوم أيضا بتفكيك أجزاء من قاعدتها العسكرية في ميناء عصب بإريتريا، وتقوم بإجلاء قوات ومعدات كانت تستخدمها لدعم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وذكرت بلومبرغ أن الإمارات لم ترد على طلب بالتعليق، لكنها كانت نفت في السابق إمداد حفتر بالأسلحة.

كما رحبت في كانون الثاني/يناير بدعوة مجلس الأمن للقوات الأجنبية للانسحاب من ليبيا، وأعلنت دعمها للقيادة الجديدة التي تم انتخابها في شباط/فبراير الجاري.

وربطت الوكالة بين هذا التحرك وبين وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض وما يعنيه ذلك من إعادة ضبط للعلاقات مع الحلفاء الخليجيين، خاصة وأن الدول الخليجية تمتعت بعلاقات وثيقة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان بايدن أشار إلى أنه سيكون أقل تسامحا مع انخراط حلفاء الولايات المتحدة في صراعات تقوض أهداف واشنطن.

ورغم عدم صدور أي تعليق إماراتيّ رسميّ على تلك الأنباء، إلا أنّ أبو ظبي ادعت في وقت سابق أنّها لم تقم بتزويد حفتر بالأسلحة، في حين رحبت بدعوة مجلس الأمن الدوليّ للقوات الأجنبيّة للانسحاب من الأراضي الليبية، مبدية دعمها للسلطة الجديدة في ليبيا، حيث إنّ العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة ظلّت استراتيجيّة لأكثر من 4 عقود وتمتعت العلاقة بين الدولتين بعلاقات وثيقة رغم تغير الإدارات الأمريكيّة.

ومع تغير المصالح السياسيّة التي لا تمتاز بالاستمراريّة وتتغير من زمن لآخر، يرى محللون أنّ الإمارات تعيد تقييم أساليبها، وتميل أكثر نحو الدبلوماسيّة، والعمل من خلال وكلاء محليين، باعتبار أنّ أسلوب تحقيق المصالح يتغير من زمن لآخر، وفي هذا السياق، ذكر الخبير السياسيّ في المجلس الأوروبيّ للعلاقات الخارجيّة، طارق مجريسي، لوكالة بلومبيرغ الأمريكيّة، أنّ هناك إدارة جديدة في الولايات المتحدة، والإماراتيون بحاجة إلى ما أسماه “تصحيح المسار”، وبالتزامن مع ترشح أبو ظبي لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدوليّ التابع لمنظمة الأمم المتحدة، للفترة الواقعة بين عامي 2022 و 2023، قال مجريسي إنّ الإمارات بحاجة إلى توخي الحذر بشأن صورتها، وخاصة في العام الذي تتطلع فيه إلى الانضمام للمجلس.

ووفقاً للمصدر نفسه، فإنّ قرار أبوظبي تخفيض بصماتها العسكريّة في الخارج، والذي بدأ في عهد الرئيس الأمريكيّ السابق دونالد ترامب، جاء وسط التهديدات المتكررة التي كادت أن تدخل منطقة الخليج الفارسي في نزاع شامل، بتداعيات على إمدادات النفط، ووضع دبي كمركز للنشاط التجاريّ، وأشار التقرير الأمريكيّ إلى أن انتشار فيروس كورونا وما رافقه من انهيار لأسعار النفط، كشفا عن ضعف الدولة الخليجيّة الصغيرة التي حاولت التوسع أكبر من حجمها على المسرح العالميّ.

ومن الجدير بالذكر، أنّ الإمارات سعت منذ بدء ما سميّ بـ “الربيع العربيّ” عام 2011، إلى تحييد الإسلام السياسيّ والدول المتحمسة خوفاً من أن يتأثر نظامها السياسيّ، وفي الوقت الذي لم تتخل فيه أبوظبي عن هذا الهدف، أعادت التركيز على السياسة أكثر من التدخلات العسكريّة المحفوفة بالمخاطر، والعمل عبر جماعات وكيلة لها على الأرض.

وإنّ المنهج الإماراتيّ للتخفيف من التدخل في النزاعات الخارجيّة تزامن مع إعفاء وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش من منصبه، وتعيينه بمنصب دبلوماسيّ استشاريّ، وعُيّن بدلاً منه خليفة شاهين المر، الذي عمل في السابق سفيراً لبلاده في تركيا وسوريا وإيران، ما يدل على محاولات إماراتيّة لإصلاح العلاقات مع تلك الدول.

ويتمثل التدخل الخارجيّ الأبرز للإمارات في الحرب على اليمن، حيث ساهمت أبو ظبي بدعم العدوان الذي قادته السعودية، وفشلت بعد ستة أعوام من تحقيق أهدافه، والذي أد إلى “أكبر كارثة إنسانيّة” في العالم وفق توصيف الأمم المتحدة، فيما يطالب بايدن الآن بوقف الحرب، وعلّق صفقات الأسلحة للسعودية والإمارات.

وما ينبغي ذكره، أنّ الإمارات بدأت بتخفيض وجودها في اليمن منذ عام 2019، لكنها استمرت في دعم الجماعات الانفصاليّة في الجنوب، كما بدأت بتخفيض وجودها في القرن الإفريقيّ الذي استثمرت فيه خلال السنوات المنصرمة بالجهود الدبلوماسيّة وبناء القواعد العسكريّة، وساعدت بالمصالحة بين إريتريا وإثيوبيا لتوسيع تأثيرها.