“الحسين للسرطان” يعقد دورة تدريبية لعلاج الإدمان على التبغ

اعلن مكتب مكافحة السرطان في مركز الحسين للسرطان،عن عقد دورة تدريبية عن بعد حول علاج الإدمان على التبغ في الفترة من 21 آذار وحتى الأول من نيسان المقبل، بهدف تأهيل العاملين في مجال الرعاية الصحية مثل الأطباء والتمريض، والصيادلة والخدمات الطبية المساندة وغيرهم لتقديم علاج الإدمان على التبغ.

وقال المكتب في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان الدورة التي تستمر اسبوعين، تشتمل على جلسات تدريبية عن بعد، بواقع 3-4 ساعات يومياً على مدى خمسة أيام، اضافة الى مواد للدراسة الذاتية، ومصادر ومراجع، وأوراق عمل جماعية يتم استكمالها عبر منصة الكترونية خلال الفترة المحددة. وأضاف انه سيتم في نهاية الدورة تقييم المشاركين من خلال امتحان يعقد عن بُعد، يحصل المتدرب بعده على شهادة تجعله مؤهلا لعلاج الإدمان على التبغ.

وبين المركز ان التسجيل للدورة عن طريق الرابط الالكتروني التالي:https://www.surveymonkey.com/r/TTS-Registration

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