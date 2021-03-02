بعد التقرير الامريكي حول مقتل خاشقجي.. مناشدة إدارة بايدن بالتدخل لوقف برامج التجسس السعودية على المعارضين
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جرينتش+2 03:09
اعتقال المشتبه به في محاولة اختطاف احدى الفتيات بالرمثا
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