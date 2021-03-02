أجواء باردة اليوم وعبور كتلة هوائية باردة وممطرة مساء الغد

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتستمر الأجواء باردة بوجه عام ليلاً ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة .

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، باردة في اغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتدريجياً خلال ساعات الليل تؤثر على المملكة كتلة هوائية باردة ورطبة، تؤدي الى انخفاض درجات الحرارة وتزايد كميات الغيوم. وتكون الأجواء أشد برودة وغائمة، وتتهيأ الفرصة في ساعات الليل لهطول أمطار متفرقة في أجزاء من شمال ووسط المملكة، ومع ساعات ما بعد منتصف الليل تمتد الهطولات لتشمل الأنحاء الغربية من المملكة بوجه عام وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، قد يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا أثناء الليل.

وتبقى المملكة يوم الخميس تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع استمرار هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في الأنحاء الغربية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، قد يصحبها خلال ساعات الصباح الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً في بعض مناطق المملكة. ويحتمل خلال ساعات الفجر والصباح الباكر أن تشهد قمم الجبال العالية في جنوب المملكة هطول زخات من الثلج تكون غالباً ممزوجة مع المطر، ومع ساعات المساء تضعف فرصة الهطولات تدريجيا وتتناقص كميات الغيوم، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 3، وفي مرتفعات الشراة 12 – 2، وفي مناطق البادية 19 – 4، وفي مناطق السهول 15 – 6، وفي الاغوار الشمالية 23 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 13، وفي البحر الميت 24 – 12، وفي خليج العقبة 25 – 11 درجة مئوية.