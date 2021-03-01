يا للخيانه.. أول سفير إماراتي لدى إسرائيل يصل تل أبيب ويبتهج بلقاء وزير الخارجية الصهيوني/ فيديو

وصل أول سفير إماراتي لدى إسرائيل إلى تل أبيب ليباشر مهامه الرسمية بعد إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

واجتمع السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد محمود الخاجة، مع وزير الخارجية، غابي أشكينازي.

وكتب الخاجة عبر حسابه في تويتر: “وصلت اليوم إلى تل أبيب كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل والتقيت بمعالي غابي أشكينازي وزير الخارجية الإسرائيلي، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية بين بلدينا والنمو الكبير الذي شهدته منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة”.

كما نشر السفير الإماراتي صورة تجمعه بوزير الخارجية الإسرائيلي أشكينازي.

وقال أشكنازي إن وصول السفير الإماراتي يمثل “علامة بارزة في العلاقات بين البلدين”، مضيفا أن إقامة علاقات مع الإمارات، التي لها دور كبير في الشرق الأوسط، تمثل نقلة نوعية إقليمية، وتفتح النافذة أمام فرصة تاريخية يظهر فيها أنموذجا للسلام الدافئ والشامل بين الدول والشعوب.

والجمعة كتب الخاجة تغريدة يقول فيها “إنها بداية مرحلة جديدة من الانفتاح والتفاهم والازدهار، بالنسبة لدولة الإمارات ودولة إسرائيل. أتطلع إلى زيارتي الأولى. أراكم في الأسبوع القادم. شبات شالوم”.

والخاجة (40 عاما) حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة نورث إيسترن في بوسطن، ودرجة الماجستير في إدارة الطاقة من جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال.

في 14 فبراير، أدى محمد محمود الخاجة اليمين القانونية أمام حاكم دبي ونائب رئيس الدولة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كأول سفير للإمارات في إسرائيل.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي صادق في الشهر الماضي على افتتاح سفارة للدولة في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

يأتي افتتاح سفارة إماراتية في إسرائيل في أعقاب إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين كإحدى ثمار معاهدة إبراهيم التي أبرمها البلدان برعاية الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر الماضي، والتي فتحت المجال أمام تعاون ثنائي غير مسبوق خلال الأشهر الماضي، تضمن افتتاح إسرائيل لسفارة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وصلت اليوم إلى تل أبيب كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل والتقيت بمعالي غابي أشكينازي وزير الخارجية الإسرائيلي، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية بين بلدينا والنمو الكبير الذي شهدته منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة. pic.twitter.com/T5NPSOzdZa — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) March 1, 2021