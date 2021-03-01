مؤسسة الغذاء والدواء تجيز استخدام لقاح جونسون آند جونسون

أجازت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفق مدير عام المؤسسة، نزار مهيدات.

وبات لقاح جونسون آند جونسون المطعوم الرابع الذي يجيز الأردن استخدامه في إطار مكافحة الوباء.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء قد أعلنت في 9 فبراير/شباط 2021، عن إعطاء الإجازة الطارئة للقاح “أسترازينكا” الواقي من الفيروس.

كما أجاز الأردن “الاستخدام الطارئ” للقاح فايزر-بيونتيك في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2020، الذي وصلت شحنة منه في 11 كانون الثاني/ يناير.

وأعلنت المؤسسة في 9 كانون الثاني/ يناير 2021، عن إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني- الإماراتي “سينوفارم”.

وبدأت وزارة الصحة، في 13 كانون الثاني/يناير 2021 بتنفيذ حملة برنامجها الوطني للتطعيم ضد الفيروس.