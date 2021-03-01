الدفاعات السورية تتصدى لغارة إسرائيلية على محيط دمشق، والعدو يدعي انها رد على تفجير سفينة تابعه له في الخليج
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جرينتش+2 12:27
تورط تركيا في تجنيد الأطفال بالمناطق التي تحتلها في شمال سوريا
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