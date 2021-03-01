تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 26 وفاة و6068 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 397158

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 26 وفاة و 6068 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4727 وفاة و397158 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 3526 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 654 حالة في محافظة إربد، منها 28 حالة في الرمثا، 581 حالة في محافظة البلقاء، 505 حالات في محافظة الزرقاء، 174 حالة في محافظة مأدبا، 126 حالة في محافظة جرش، 124 حالة في محافظة الكرك، 101 حالة في محافظة عجلون، 95 حالة في محافظة المفرق، 78 حالة في محافظة العقبة، 67 حالة في محافظة معان، منها 12 حالة في البترا، 37 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 41175 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 264 حالة، فيما غادرت 165 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1597 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1299 بنسبة إشغال بلغت 30 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 314 بنسبة إشغال بلغت 33 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 163 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 17 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى 2657 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 351256 حالة.

وأضاف أن 41029 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4641226 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 79ر14 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.