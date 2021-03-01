ترامب يعترف ان الولايات المتحدة لم تعد قوة عظمى، ويصف اداء بايدن بانه “الأسوأ في تاريخ أمريكا”

أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن خلال إدارة جو بايدن، فقدت الولايات المتحدة مكانتها في مجال الطاقة وسوف تعتمد على واردات النفط.

وقال ترامب خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ في أورلاندو: “خلال حكم الديمقراطيين الراديكاليين، سعر البنزين ارتفع بمقدار ثلث”.

مضيفا “سوف نعتمد الآن على روسيا والشرق الأوسط في واردات النفط”.

وخلال خطابه في المؤتمر، أدان ترامب قرار العودة إلى اتفاق باريس للمناخ، الذي يتيح الانبعاثات للدول ذات المعايير المنخفضة مثل روسيا، الهند والصين ويصعبها على الولايات المتحدة.

وانتقد الرئيس السابق أداء إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرا إلى أنها الأسوأ في تاريخ أمريكا، فالشهر الأول لبايدن هو الأكثر كارثية في تاريخ الرؤساء الأمريكيين.

واتهم ترامب خلفه بايدن بتبديد المكاسب التي حققتها الإدارة السابقة، مضيفاً: “بايدن أخفق في حماية أمن الولايات المتحدة”. كما هاجم سياسة الديمقراطيين بشأن الهجرة وطالب بعدم السماح لهم بتطبيق قوانين الهجرة.

كما ألمح ترامب، إلى أنه قد يقرر الترشح للرئاسة مرة أخرى.

وأكد ترامب في أول ظهور علني له بعد الرحيل عن البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني ان “الديمقراطيين سيخسرون الانتخابات الرئاسية في عام 2024”. مضيفا “يمكنني أن أهزمهم مرة ثالثة”.

وألمح ترامب كعادته منذ خسارة الانتخابات أمام الرئيس الحالي جو بايدن في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى تزوير الانتخابات.

وقال ترامب، ” “فشل بايدن في أداء مهمته الأولى كرئيس تنفيذي لإنفاذ القوانين الأمريكية. وهذا وحده يجب أن يكون سببا كافيا للديمقراطيين لتكبد خسائر هائلة في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس، وخسارة البيت الأبيض بشكل حاسم بعد أربع سنوات من الآن”.

وأكد ترامب: “في الواقع، كما تعلمون لقد خسروا البيت الأبيض للتو”. وأضاف الرئيس السابق (وسط هتافات الجماهير)، “من يدري، قد أقرر حتى التغلب عليهم للمرة الثالثة”.

وشدد ترامب، على أنه “ليس لديه خطط لإنشاء حزب سياسي جديد وسيدعم الجمهوريين خلال فترة حكم بايدن”. واصفا التقارير عن نيته إنشاء حزب بأنها “أخبار زائفة”.