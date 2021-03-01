اليمن تاريخ عريق ومجد تليد.. وهي اصل العرب من صنعاء الى الدار البيضاء

اليمن الكبرى، أو اليمن التاريخية : هي تلك الأرض الواقعة جنوب/ جنوب شرق/ جنوب غرب الجزيرة العربية، تمتد من الطائف وتخوم مكة شمالاً، إلى عدن في أقصى الجنوب، إلى باب المندب غرباً، إلى مضيق هرمز شرقاً، إلى تخوم كاظمة (الكويت حالياً) في الشمال الشرقي.

وللإيجاز سنحاول توضيح بعض المفاصل المهمة في تاريخ اليمن؛ بشكل نقاط كما يلي :

• اليمن سميت اليمن بهذا الاسم لعدة أسباب: وجد في الكتابات السبئية القديمة ذكر اليمن بلفظ (يمنات)، وكذلك لأنها بلاد اليُمن والبركة، أي بلاد الخير الكثير الذي لا ينقطع، وأيضاً بلاد البركة لأنها اشتهرت بإنتاج جميع المواد التي تستخدم في الطقوس الدينية القديمة مثل البخور واللبان … وغيرها، قبل وبعد بناء الكعبة المشرفة، وأضيف سبب آخر هو وقوعها يمين الكعبة المشرفة.

• ذكرت اليمن في الكثير من الكتب القديمة والتاريخية، منها التوراة، وكتب التاريخ الإغريقي، والروماني ….الخ ووصفت باليمن السعيد، و لم توصف أي أرض في الدنيا بهذا الوصف غيرها، لتمتعها بوفرة في المياه والخضرة ، ولطبيعتها الخلابة، ولأرضها الخصبة التي باركها الله ، ولأنها أرض لمعظم الأنبياء، وأنصار الأنبياء، ولتعدد حضاراتها المهمة في تاريخ البشرية، ولدُورها وبيوتها وقصورها الفخمة، ولجسارة وقوة شعبها الذي صنع من الجبال قصوراً شامخةً، ومدرجاتٍ زراعيةً في قمم الجبال الشاهقة.

•تعتبر اليمن–بحسب الكتب التاريخية المختلفة، وبحسب ما توصل له العلم مؤخراً –الموطن الأول للجنس البشري على الأرض، ونقطة التجمع والانطلاق الأولى للهجرات البشرية .

•تعتبر اليمن أرض العرب الأولى، والشعب اليمني هو أصل الجنس العربي، واليمنيون هم أول من تكلم باللسان العربي، فقبائل اليمن الشهيرة ( عاد، وثمود، وطسم، و جديس، وجرهم، والعمالقة، و أُميم .. وغيرها) هي قبائل العرب القديمة التي انتشرت في الجزيرة العربية، والعراق، والشام، ومصر، وشمال إفريقيا، والقرن الأفريقي …وغيرها، وظهر منها العرب العاربة قبائل قحطان والعرب ( المستعربة ) قبائل عدنان ، ومن يعتقد أن عدنان مستعرب فهو خاطئ، لأن عدنان يعود إلى قبائل العرب القديمة التي قدمت من اليمن، لذلك فإن عدنان عربي يمني، وبالتالي فإن نبي الله إبراهيم عليه السلام عربي وليس أعجمياً، وبالتالي فإن الرسول محمد عليه وآله الصلاة والسلام، عربياً وليس له أي أصل أعجمي،بعكس ماوعمه عدد من المؤرخين الذين نسبوا الرسول لنبي الله إبراهيم الذي وصفوه بالأعجمي.

• الفينيقيون قوم هاجروا من أرض اليمن تجاه الشمال، وسكنوا في لبنان ونشأ منهم الشعب الشهير (الفينيقيون) وأنشأوا الحضارة الفينيقية، وكذلك هاجرت قبائل اليمن إلى مصر وسكنت على ضفاف النيل، وأنشأت م سمي بالحضارة الفرعونية الغنية عن التعريف ، وهناك العديد من الكتابات والكتب التاريخية التي أوضحت أصول شعب مصر القديم، وأنها بلا شك تعود إلى اليمن ومنها : كتاب «جغرافية التوراة في جزيرة الفراعنة». للباحث في علم الآثار، أحمد عيد،الذي قدم له الأستاذ الدكتور أحمد الصاوي، عالم الآثار المصري الأستاذ بكلية الآثار في جامعة القاهرة، وطبع لأول مرة في فبراير عام 1996م، عن مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر بالقاهرة ، حيث أعاد الكاتب أصل الفراعنة إلى قبيلة العماليق التي هاجرت من اليمن إلى الشام، ومن ثم هاجر بعضهم إلى وادي النيل وسكنوا مصر، وأشارت كتب أخرى إلى أن الهجرة اليمنية لمصر مرت، عبر الحبشة وليس الشام.

وخلاصة ما نشر في هذا الموضوع أن لقب (فرعون) أصله باللغة العربية السبئية القديمة هو (فرعوم)، وأن الهكسوس الذين حكموا مصر فترات طويلة، قدموا كذلك من اليمن، وسُمّوا الملوك الرعاة، وأنّ الحضارة المصرية لا تنفصل عن بيئتها المحيطة المكونة من مجموعة من القبائل اليمنية التي سكنت وادي النيل والصحراء الليبية الكبرى وشمال أفريقيا وموريتانيا.

• قبيلة جرهم اليمنية الشهيرة هي أول من سكن بأرض مكة، وهي الّتي آوت إليها نبي الله إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر ، و من نسلها جاءت قريش، وهم من بنى الكعبة مع نبيّي الله إبراهيم وابنه إسماعيل، عليهما السلام، وتزوج نبي الله إسماعيل من بناتهم ، ومن ذريتهما جاء نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:( أهل اليمن هم مني وأنا منهم ) وغيره الكثير من الأقوال المأثورة عن الرسول، والتي يشير فيها إلى علاقته بأهل اليمن

• ذكرت اليمن في القرآن الكريم، وحملت سورتان من سوره أسماء مناطق فيها (سبأ، الأحقاف ).

سبأ امتدت من مأرب شمالاً إلى شبوة شرقاً، أمّا الأحقاف ففي حضرموت شرقاً.

ووصف الله اليمن بأنها ( جنة، وبلدة طيبة )، ولم يطلق على أي أرض هذا الوصف في القرآن غير اليمن.

• ملوك اليمن أول من لبس التيجان، ومن أشهر ملوكهم: الملكة بلقيس التي ورد ذكرها في القرآن في سورة سبأ، و الملك الصعب ابن ذي مرائد ..

مجرد معلومات عاجلة لمن لم يعرف تاريخ اليمن.