القبض على شخص طعن شابا حتى الموت في مدينة العقبة

القت الأجهزة الأمنية القبض على شخص قتل آخر في مدينة العقبة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن بلاغا ورد فجر اليوم الاثنين لغرفة عمليات مديرية شرطة العقبة عن وجود جثة لشاب عشريني تعرض للطعن بواسطة أداة حادة أدت إلى وفاته.

وأضاف، جرى تحويل الجثة للطب الشرعي، وتولى فريق خاص من البحث الجنائي وشرطة العقبة التحقيق بالقضية، وبعد جمع المعلومات استطاع الفريق تحديد هوية المشتبه بارتكابه الجريمة، والقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه قيامه بطعن المغدور بأداة حادة إثر خلافات بينهما، وجرى توديعه للمدعي العام الذي قرر توقيفه 15 يوماً في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن جرم القتل القصد.

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