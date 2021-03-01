“العمل الإسلامي” يطالب بوقف فوضى التصريحات والقرارات بشأن كورونا

حذر حزب جبهة العمل الإسلامي من خطورة استمرار حالة التخبط الرسمي والفوضى في القرارات والتصريحات الرسمية في التعامل مع جائحة كورونا، لما يتسبب به ذلك من تداعيات كارثية على مختلف القطاعات، مع استمرار حالة العجز الحكومي عن توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا مما يعمق من فجوة الثقة بالقرارات الرسمية في هذا الملف.

وقال الحزب، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، أن استمرار حالة التخبط والارتجال التي تحكم قرارات الحكومة المتعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا دون الاستناد لمرجعية ودراسات علمية أو صحية تبرر هذه الإجراءات، يدفعنا للاعتقاد بأن سيطرة القرار الأمني على قرارات الحكومة السياسية والاقتصادية والصحية هو ما يقف خلف حالة الارتباك الرسمي في التعامل مع الوباء مما يترك تداعيات خطيرة على مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، الأمر الذي يدفع ثمنه الوطن والمواطن.

ودعا الحزب الحكومة لضبط حالة الفوضى في التصريحات الرسمية حول إجراءات مواجهة جائحة كورونا، والتعامل بشفافية فيما يتعلق بتوفر اللقاح المضاد للفيروس والعقود الموقعة مع الشركات المعنية بتوفير اللقاح، إضافة لتحمل الحكومة لمسؤولياتها تجاه المواطنين والمؤسسات المتضررة من القرارات الرسمية في مواجهة كورونا، مؤكداالحزب على ضرورة بناء رؤية وطنية للتعامل مع هذه الجائحة بالتعاون مع العديد من الكفاءات الأردنية من شخصيات ومؤسسات في مختلف القطاعات المعنية.