الدفاعات السورية تتصدى لغارة إسرائيلية على محيط دمشق، والعدو يدعي انها رد على تفجير سفينة تابعه له في الخليج

دمشق- سانا وسبوتنيك

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق مساء امس وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وقال مصدر عسكري لـ سانا: في تمام الساعة 10.16 من مساء اليوم (امس) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض الأهداف في محيط دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لاعتداءات إسرائيلية متكررة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية حيث كان يتدخل العدو الإسرائيلي بشكل مباشر لدعم التنظيمات الإرهابية.

ومن جانبها نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن تقرير عبري قوله إن الغارات التي تعرضت لها العاصمة السورية دمشق، مساء امس الأحد، جاءت ردا على تفجير سفينة إسرائيلية في خليج عمان، تُتهم إيران بالضلوع فيه.

جاء ذلك وفق ما أفادت به هيئة البث الرسمية (قناة “كان”)، عقب إعلان سوري بتصدي منصات الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية في سماء جنوب العاصمة دمشق.

وقالت هيئة البث إن: “الهجوم المنسوب لإسرائيل في دمشق، هو رد على تفجير السفينة على يد إيران”، مضيفة أن “”الأهداف التي تمت مهاجمتها إيرانية”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق نقلت القناة العبرية عن مسؤول أمني لم تسمه: “ليس هناك مفر من رد إسرائيلي على استهداف السفينة”.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى، أكد لـ”سبوتنيك”، مساء امس الأحد، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ أطلقتها طائرات إسرئيلية من فوق الأراضي المحتلة في الجولان.

وأضاف المصدر أن صواريخ الدفاع الجوي السوري أسقطت معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.

من جهته، قال مصدر عسكري سوري إن “العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا في تمام الساعة 10:16 من مساء اليوم، من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض الأهداف في محيط دمشق، وأضاف المصدر:

وأمس الاول السبت، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن “تقييمه المبدئي” هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف السفينة التي أبحرت إلى دبي بعد ذلك لفحص حالتها.

ونقلت قناة “كان” عن مسؤولين إسرائيليين، أن تقديرات أجهزة الأمن تشير إلى أن الحديث يدور عن عمل انتقامي إيراني.

ولفتت إلى تصاعد الدعوات داخل منظومة الأمن الإسرائيلية التي تطالب برد عسكري إسرائيلي على إيران، لافتة إلى أن “جلسة أمنية ستعقد غدا (اليوم) الأحد، لبحث هذا الخيار”.

وأرسلت إسرائيل فريق تحقيق أمني إلى الإمارات، لفحص السفينة الإسرائيلية التي تعرضت الخميس الماضي لانفجار في خليج عمان.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن فريق تحقيق إسرائيل سافر إلى دبي حيث ترسو السفينة “هيليوس راي” التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي “رامي أونغر”.

وكانت السفينة في طريقها من ميناء الدمام شرقي السعودية إلى سنغافورة إلا أنها تعرضت قبالة السواحل العمانية لانفجار لا يعرف مصدره أدى إلى تضرر جسد السفينة دون وقوع إصابات بين طاقمها.