الدفاعات السورية تتصدى لغارة إسرائيلية على محيط دمشق، والعدو يدعي انها رد على تفجير سفينة تابعه له في الخليج
أهم العناوين
جرينتش+2 12:26
الحلم العراقي المستعصي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني