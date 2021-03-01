استمرارا للخيانة.. وصول اول سفير إماراتي اليوم إلى “تل أبيب”

وصل السفير الإماراتي الأول في “إسرائيل”، صباح اليوم الإثنين، إلى مطار “بن غوريون” في تل أبيب، بعد أقل من ستة أشهر من توقيع اتفاق التطبيع رسميًا بين الجانبين.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن السفير محمد محمود آل خاجة سيلتقي اليوم مع وزير الخارجية “غابي أشكنازي”.

كما سيلتقي السفير الجديد مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بيامين نتنياهو لاحقًا، وسيجري البحث عن مكان مناسب لافتتاح السفارة رسميًا في أبريل/ نيسان المقبل.

وبينت الصحيفة أن الزيارة الحالية تستمر أربعة أيام يعود بعدها السفير للإمارات إلى حين افتتاح السفارة رسميًا.

ونقلت هيئة البث الرسمية الاسرائيلية عن آل خاجة قوله: “شعوبنا بدأت في سباق لتعويض الوقت الضائع”.

ووفقًا للإجراءات المتبعة؛ أُجري للسفير فحص كورونا لدى وصوله المطار وسينتظر في فندق في تل أبيب إلى حين خروج النتيجة.

وفي حال كانت نتيجة فحصه سلبية سيتوجه إلى وزارة الخارجية ويقدم أوراق اعتماده.

وسيتم استقبال السفير في مراسم رسمية يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدخل ديوان رئيس الكيان رؤوفين ريفلين يوم غد الثلاثاء.