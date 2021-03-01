أجواء باردة في اغلب مناطق المملكة اليوم الاثنين وغدًا

يطرأ اليوم الإثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، ومن الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة يوم الأربعاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي، ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً، وفي ساعات المساء والليل تتحول الاجواء الى غائمة احياناً ويتوقع هطول زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، تمتد خلال ساعات الليل المتاخرة لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 14 – 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 4، وفي مرتفعات الشراة 11 – 3، وفي مناطق البادية 18 – 6، وفي مناطق السهول 15 – 6، وفي الاغوار الشمالية 22 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 13، وفي البحر الميت 24 – 12، وفي خليج العقبة 23 – 12 درجة