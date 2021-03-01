تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 26 وفاة و6068 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 397158
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أبرزهم الفخرانى وإلهام .. عودة كبار النجوم بمسلسلات رمضان المقبل
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