وفاة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان متأثرا بالكورونا

يشيع غدًا الإثنين جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان، والذي رحل عن عالمنا عصر اليوم الأحد، عن عمر يناهز 90 عامًا، بمستشفى الشرطة بالعجوزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت الفنانة نهال عنبر، إن الجثمان سينقل في العاشرة صباح غدٍ الإثنين من المستشفى إلى جامع عمر مكرم لأداء صلاة الجنازة، ومنه إلى مقابر العائلة بأكتوبر، مؤكدة أن العزاء سيكون بالمقابر، ويقتصر على تشييع جنازة الفنان الراحل.

وقد نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنان القدير يوسف شعبان الذي غيبه الموت اليوم الأحد 28 فبراير، عن عمر يناهز 90 عاما.

وقالت الوزيرة، إن الساحة الفنية فقدت أستاذا وفنانا شاملا ترك أثرا بارزا خلال رحلة فنية امتدت لأكثر من 60 عاما، اهتم خلالها بمناقشة القضايا المجتمعية، إلى جانب حسه الوطني الذي تمثل في أدوراه ومواقفه الداعمة للدولة.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن الراحل صنع مسيرة فنية مميزة أبدع خلالها في تجسيد كل أدواره، فكان ذكيا ومثاليا في أداءه ولذا سنظل نذكره دائما بأعماله الخالدة، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد اعلنت، مساء اليوم الاحد، عن وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر ناهز 90 عاما، قبل قليل، داخل أحد مستشفيات القاهرة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب شعبان بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، وتم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.

ولد في حي شبرا بالقاهرة عام 1936، ووالده مصمم إعلانات مشهور في شركة (إيجبشيان غازيت)، تلقى تعليمه الأساسي في مدرسة الإسماعيلية والتعليم الثانوي في التوفيقية، وبسبب تفوقه في مادة الرسم قرر الانتساب إلى كلية الفنون الجميلة، ولكن عائلته رفضت بشدة وخيرته بين كلية البوليس أو الكلية الحربية.

بدأ مسيرته السينمائية سنة 1961 في فيلم في بيتنا رجل مع عمر الشريف والمخرج بركات ثم توالت أعماله السينمائية التي تعدت 110 فيلم سينمائي.

حصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، وفي عام 1995 قرر الابتعاد عن المجال السينمائي والاكتفاء بتمثيل مسلسل واحد أو اثنين في العام للتركيز في مهمته الجديدة كنقيب للممثلين.

قدم الفنان الراحل أكثر من 130 مسلسلا أبرزها العائلة والناس، الشهد والدموع بجزئيه، الوتد، وتألق في مسلسل رأفت الهجان بشكل بارع في أداءه لشخصية محسن ممتاز، وغيرها من المسلسلات التي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور العربي.

قدم يوسف شعبان مسلسلا عريبا أبدع فيه باختلاف اللهجة المصرية، وهو المسلسل الأردني وضحا وأبن عجلان، والذي أعتبر الأكثر مشاهدة في دول الخليج والأردن وسوريا في حينه، وشاركته البطولة من سوريا سلوى سعيد، ومن الأردن نبيل المشيني إلى جانب كوكبة مجموعة من الممثلين الأردنيين والسوريين الكبار.

زوجته الاخيرة كويتية اسمها إيمان خالد الشريعان، وله منها ابنته زينب وابنه مراد.