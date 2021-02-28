تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 26 وفاة و4594 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 391090
أهم العناوين
جرينتش+2 03:32
نقابة الصحفيين التونسيين تندد باعتداءات بلطجية حركة النهضة الإخوانية على الإعلاميين خلال مسيرة وسط العاصمة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني