إرادة ملكية بالموافقة على قبول استقالة وزيري العدل والداخلية، وتكليف الوزيرين كريشان والزيادات بادارة وزارتيهما
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ليس بينها حركة حماس.. عزام الأحمد يكشف ان 5 فصائل ستخوض الانتخابات بالتحالف مع فتح
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