ليس بينها حركة حماس.. عزام الأحمد يكشف ان 5 فصائل ستخوض الانتخابات بالتحالف مع فتح

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، صباح اليوم الأحد، أن خمسة فصائل أبلغت فتح رسمياً موافقتها على التحالف معها في الانتخابات المقبلة.

وقال الأحمد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الحركة أبدت موافقتها، مضيفًا: “نحن موافقون وبدأنا اتصالاً مع الفصائل الخمسة، من أجل الاتفاق النهائي، بغض النظر عن موقف باقي الفصائل”.

وأضاف: نحن نتحدث عن حزب (فدا) وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير العربية والجبهة العربية الفلسطينية، أما بقية الفصائل فلم تتخذ موقفاً نهائياً، وهم لا زالوا يرفضون.

وأفاد، بأن حركة حماس من ناحية المبدأ لم يتم أي بحث في هذا الملف، ونحن جاهزون منذ فترة طويلة، ونأمل خلال أيام قليلة أن تحسم هذه المسألة.

وختم حديثه بالقول: “كثير من الاتصالات تجري بين الفصائل، لتشكيل قوائم انتخابية، ونقول إن من حق أي مواطن ومجموعة، وأي فصيل، أن يتحدث مع آخر، وتشكيل قوائم متعددة وفق نظام الانتخابات المعدل، ووفق المرسوم الرئاسي، حتى تجري عملية الانتخابات بشكل واضح وموحد، وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير، والقانون الأساسي للسلطة وإعلان الاستقلال”.