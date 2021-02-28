تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 26 وفاة و4594 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 391090
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حزب الوحدة الشعبية يلوح باللجوء الى القضاء لتثبيت حقوقه
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