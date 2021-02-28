حركة حماس تنعي “نبيل البشتاوي” أحد مؤسسيها في نابلس

توفي، صباح اليوم الأحد، “نبيل البشتاوي” أحد مؤسسي حركة حماس في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة؛ متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان البشتاوي قد أصيب بكورونا قبل أيام عدة، وأدخل الى مستشفى الهلال الاحمر بنابلس؛ بسبب خطورة وضعه الصحي، قبل أن يفارق الحياة عن عمر ناهز 86 عامًا.

ويعتبر البشتاوي من القيادات التاريخية بجماعة الاخوان المسلمين في فلسطين، ومن الجيل المؤسس في الجماعة، ومن الذين جددوا نشاط الإخوان في ستينات القرن الماضي بعد حرب عام 1967، برفقة آخرين منهم ناجي صبحة، وحسن القيق، وسعيد بلال، ومحمد فؤاد أبو زيد.

كما يعتبر أحد مؤسسي حماس عام 1987، وكان أحد المبعدين الى مرج الزهور جنوب لبنان عام 1992.

وللراحل سجل حافل في الدعوة وتربية الأجيال، إذ كان مدرسًا لمادة الرياضيات في مدارس نابلس.

من جانبها، نعت حماس الداعية “البشتاوي” وقالت، في بيان اصدرته الأحد: “ننعى الداعية نبيل البشتاوي ونستذكر تاريخًا عطرًا من الدعوة والجهاد في سبيل الله”

وأضافت: “هو من الرعيل الأول للإخوان المسلمين في فلسطين، وكان من مؤسسي الحركة والمبعدين لمرج الزهور، كما كان صاحب فضل في تربية الأجيال على الدعوة إلى الله والانتماء للأوطان”.

وتقدمت حماس بالتعزية من عائلة الفقيد ومحبيه وأهالي نابلس، معتبرة أن “الوفاء للفقيد يكون بالثبات على الحق والسير في طريق الدعوة والجهاد”.