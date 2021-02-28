تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 26 وفاة و4594 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 391090

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 26 وفاة و4594 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4701 و391090 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 3118 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 335 حالة في محافظة البلقاء، 276 حالة في محافظة إربد، منها 16 حالة في الرمثا، 163 حالة في محافظة العقبة، 155 حالة في محافظة مأدبا، 133 حالة في محافظة المفرق، 129 حالة في محافظة الزرقاء، 81 حالة في محافظة عجلون، 74 حالة في محافظة جرش، 51 حالة في محافظة الكرك، 48 حالة في محافظة معان، منها 11 حالة في البترا، 31 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 37790 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 295 حالة، فيما غادرت 167 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1526 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1214 بنسبة إشغال بلغت 28 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 302 بنسبة إشغال بلغت 32 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 173 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 18 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2312 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 348599 حالة.

وأضاف أن 33462 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4600197 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 73ر13 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.