بعد زيارته لعمان.. الوزير غانتس: “نتنياهو شخصية غير مرغوب فيها في الأردن ووجوده يضر بالعلاقات بين البلدين”

بدون اعلان، التقى رئيس حزب “أزرق أبيض”، وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مؤخرًا م الملك عبد الله الثاني، وفقا لتقرير أورده موقعYnet التابع لصحيفة “يديعوت احرنوت” العبرية.

وكان الملك عبد الله الثاني قد دعا في ديسمبر/كانون الأول الماضي وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس للقائه في عمان.

ووفقًا لموقع Ynet، فقد ألمح غانتس إلى اتصالاته مع الأردن امس الاول الجمعة، وانتقد علاقات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع الاردن، خلال لقاء زووم مع نشطاء من حزبه “أزرق أبيض”.

وقال بيني غانتس خلال اللقاء مع نشطاء حزبه، على ذمة موقع Ynet: “أعتقد أن الأردن رصيد كبير لإسرائيل، وأعتقد أن علاقاتنا مع هذا البلد يمكن أن تكون أفضل 1000 مرة. لسوء الحظ، نتنياهو شخصية غير مرغوب فيها في الأردن، ووجوده يضر بالعلاقات بين البلدين”.

وأضاف غانتس: “لدي علاقة متواصلة ودائمة مع العاهل الأردني وكبار المسؤولين الأردنيين الآخرين، وأنا أعلم أنه يمكن أن نحقق إنجازات كبيرة”.

وأكد وزير الامن غانتس: “أعتقد أنه من الممكن تنفيذ مشروع أو مشروعين مدنيين كل عام مع الأردن، وفي غضون 10 سنوات سنكون قد انجزنا من 20 الى 30 مشروعًا لتحسين العلاقات مع جيراننا”.

كما رحب غانتس بالمقال الذي كتبته الأمير حسن بن طلال، في “يديعوت أحرونوت”، والذي دعا فيه إلى التقارب بين البلدين ودفع عملية السلام.

يذكر ان وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، كان قد التقى مرتين خلال الأشهر الأخيرة بنظيره الأردني أيمن الصفدي، وبحث معه الترويج لمشاريع مختلفة.

وفي موضوع اخر وبحسب غانتس ، يجب تعزيز المساعدة في توفير اللقاحات ضد كورونا للفلسطينيين: مضيفا “لدينا مصلحة صحية ، مصلحة سياسية واهتمام إنساني بتلقيح الفلسطينيين” .

وتابع قائلا “هناك أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني في تواصل مع الإسرائيليين: “كل يوم ، ويستحق جميع الفلسطينيين التطعيم. لذلك نحن ملتزمون بمساعدتهم في شراء اللقاحات من أماكن مختلفة ، وفحص أي مساعدة أخرى ممكنة”