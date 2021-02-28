إرادة ملكية بالموافقة على قبول استقالة وزيري العدل والداخلية، وتكليف الوزيرين كريشان والزيادات بادارة وزارتيهما
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انتقاد إدارة بايدن للنظام السعودي.. هل يستهدف الإطاحة بمحمد بن سلمان؟
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