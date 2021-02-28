امين عمان والوزير السابق عقل بلتاجي في ذمة الله

نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير السياحة الاسبق عقل بلتاجي، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاحد.

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم بلتاجي لوطنه في جميع المواقع التي شغلها، متقدما بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد.

إلى ذلك نعى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز العين الاسبق عقل بلتاجي، الذي وافته المنية اليوم الاحد .

واشاد الفايز بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها وخاصة في مجلس الاعيان .

وقال” بوفاة المرحوم يكون الوطن قد خسر احد رجالاته الاوفياء داعيا المولى عز وجل ان يرحمه ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وكان بلتاجي قد انتقل الى رحمة الله تعالىاليوم الاحد اثر اصابته بكورونا.

وقد نعى أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الاحد، أمين عمان السابق عقل بلتاجي.

وقال الشواربة عبر حسابه بتويتر : ” بصادق مشاعر الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل قامة وطنية كبيرة وعمدة عمان السابق الأخ الكبير المرحوم عقل بلتاجي رحمه الله ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم اسرته الكريمه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

ولد بلتاجي، في قطاع غزة في عام 1941ميلادية، ودرس الثانوية العامة في مدرسة الفردنز في رام الله، وحصل على الدبلوم في التعليم من كلية الفردنز عام 1959ودرس فيها حتى عام 1961.

الخبرة العملية:

رئيس مجلس ادارة مجموعة العبدلي للاستثمار والتطوير

وزير السياحة 1997

امين العاصمة عمان 2013

مستشار جلالة الملك الديوان الملكي الهاشمي 2004-2005.

رئيس مجلس المفوضين /سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 2001-2004.

النائب الأعلى للرئيس التنفيذي / المدير العام لخدمات المسافرين والمطارات 1969-1976.

مسؤول العلاقات الحكومية في مشروع تطوير المطارات / وزارة الدفاع السعودية الظهران / المملكة العربية السعودية 1967-1969.

المساعد التنفيذي في مدارس ارامكو للسعوديين 1962-1967.

المساعد التنفيذي في شركة الزيت العربية الامريكية ( ارامكو) 1962-1967.

عضو مجلس الاعيان الحادي والعشرون.

عضو مجلس الاعيان الثاني والعشرون.

عضو مجلس الاعيان الثالث والعشرون.

عضو مجلس الاعيان الرابع والعشرون.

عمل في البنك العربي لمدة شهر.

عمل في الملكية الاردنية وتدرج في عدة ادارات حتى عام 1975م.

شغل مركز نائب المدير الاول لمدير عام الملكية الاردنية.

يعتبر اول عربي يحصل على لقب نائب رئيس المنظمة العالمية لخدمات وتموين الطائرات

رحمه الله ، والهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان.