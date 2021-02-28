أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة لثلاثة أيام

يطرأ اليوم الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة ضعيفة لزخات خفيفة من المطر في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .

وتستمر الأجواء باردة ليلاً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الإثنين، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع خلال ساعات النهار هطول أمطار متفرقة في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة .

وتبقى الأجواء يوم الثلاثاء، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 4، وفي مرتفعات الشراة 14 – 3، وفي مناطق البادية 18 – 5، وفي مناطق السهول 19 – 6، وفي الاغوار الشمالية 23 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 13، وفي البحر الميت 26 – 12، وفي خليج العقبة 27 – 12 درجة مئوية. –(بترا)

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