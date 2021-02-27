مؤسسة الغذاء والدواء تضبط 1120 تنكة زيت زيتون مغشوش

ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع الجهات الأمنية في موسم زيت الزيتون 2021/2020 في مختلف محافظات المملكة ما يقارب 1120 تنكة زيت زيتون مغشوش وبكمية تقديرية وصلت إلى 17897 لتر.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات إن المؤسسة اتلفت كامل الكمية.

وأشار الى أنه تم توقيف المخالفين ذوي العلاقة وإحالتهم للنائب العام، حيث بلغ عدد المخالفات المحولة للمدعي العام نحو 55 مخالفة على مستوى المملكة.

وقد توزعت هذه الكمية على محافظات الشمال والوسط والشرق والجنوب، وفي إقليم الوسط تقدر الكمية بـ 6600 لتر / ما يقارب 413 تنكة زيت زيتون، وفي إقليم الشرق 1066 لتر / ما يقارب 67 تنكة زيت زيتون،وفي إقليم الشمال 10176 لتر / ما يقارب 636 تنكة زيت زيتون وفي إقليم الجنوب 55 لتر / ما يقارب 4 تنكة زيت زيتون.

وبين مهيدات أنه قد تم ضبط هذه الكميات من خلال الجولات التنفتيشية الميدانية على المعاصر والتي بلغ عددها 594 جولة على مستوى المملكة .وأضاف أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء إضافة الى أعمالها الرقابية الدورية على الغذاء ومنشآته تقوم بتنفيذ برامج وحملات توعوية مستمرة.

ولفت إلى أن المؤسسة قامت بإجراء فحوصات ميدانية فورية لزيت الزيتون إضافة إلى الفحوصات المخبرية في المختبرات الخاصة التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء و العديد من الإجراءات على مدار الساعة للتأكد من مدى سلامة هذه المادة.