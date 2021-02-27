طقس بارد نسبيا في اغلب مناطق المملكة اليوم السبت وغداً

تكون درجات الحرارة اليوم السبت، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5 ) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر تدريجيا خلال ساعات النهار، الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتتهيأ خلال ساعات المساء والليل فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في أجزاء محدودة منها، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.ً

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ يوم الإثنين، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 6، وفي مرتفعات الشراة 17 – 5، وفي مناطق البادية 21 – 7، وفي مناطق السهول 20 – 8، وفي الاغوار الشمالية 25 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 15، وفي البحر الميت 25 – 14، وفي خليج العقبة 27 – 14 درجة مئوية.