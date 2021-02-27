“ذبحتونا” تناشد وزير التعليم العالي وقف رفع رسوم الجامعات

وجهت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” رسالة إلى وزير التعليم العالي، ناشدته فيها بوقف تمادي إدارات الجامعات الرسمية والخاصة على الطلبة وجيوبهم.

ورأت الحملة أن الإجراءات المالية التي تتخذها إدارات الجامعات مستغلة قانون الدفاع وقرار التعلم عن بعد، وتمادي هذه الجامعات في التسلط والتجبر على الطلبة، يجعل لزامًا على مجلس التعليم العالي اتخاذ قرار يمنع إدارات الجامعات العامة والخاصة اتخاذ أي قرار مالي بحق الطلبة دون موافقة مجلس التعليم العالي.

ولفتت ذبحتونا إلى أن الجامعات الرسمية والخاصة استغلت التعلم عن بعد من كافة النواحي وعلى كافة الأصعدة. فنتيجة للتعلم عن بعد، تم تغييب اتحادات الطلبة والقوى الطلابية، كما غابت قدرة الطلبة على تنظيم أنفسهم نتيجة التعلم عن بعد وقانون الدفاع، وقامت هذه الجامعات؛ الخاصة منها والعامة، باستغلال هذه الحالة بفرض الدفع قبل التسجيل، والتلويح بعصا الحرمان من التسجيل اذا لم يقم الطالب بدفع كافة الذمم المستحقة عليه، ودفع رسوم الفصل الثاني -او جزء منها- مقدمًا، في خطوة لم تكن هذه الجامعات تجرؤ على القيام بها في فترة التعليم الوجاهي، خوفًا من الاحتجاجات الطلابية.

وحذرت حملة “ذبحتونا” من طغيان عقلية الشركات على جامعاتنا، في ظل صمت حكومي قد يفهم على أنه أقرب الى التواطؤ منه الى اي شيء آخر.

ونوهت الحملة إلى أن مجلس التعليم العالي أخطأ حين قام باعتماد التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الثاني، دون إلزام الجامعات الرسمية والخاصة بخفض رسوم الساعات والخدمات والتسجيل وإلغاء رسوم المواصلات.

وقدمت الحملة عدة قضايا تتعلق بهذا الملف في عدد من الجامعات، مطالبة وزارة التعليم العالي بالتدخل الفوري لحلها وإنصاف الطلبة، خاصة أن هذه القضايا تتعلق بإجراءات مالية اتخذتها الجامعات بحق الطلبة، في ظل أزمة مالية خانقة.

وأشارت ذبحتونا إلى قيام إحدى الجامعات الخاصة باستحداث رسوم تعليم إلكتروني على الطلبة بقيمة 50 دينار، تضاف إلى رسوم التسجيل البالغة 275 دينار، علمًا بأن الجامعة لم تقدم أية خصومات على رسوم التسجيل أو الرسوم الجامعية. فيما قامت جامعة خاصة أخرى بفرض غرامة بقيمة 100 دينار على كل طالب يقوم بتأجيل دراسته (عدم التسجيل للفصل الدراسي الثاني).

وعلى الرغم من حجم الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها الوطن والمواطن، إلا أن السواد الأعظم من الجامعات الرسمية ألزم الطلبة ب”الدفع قبل التسجيل” وعدم السماح لأي طالب بالتسجيل للفصل الدراسي الثاني دون تسديد كافة المستحقات المالية السابقة ودفع رسوم الفصل الدراسي الثاني.

فيما فرضت إحدى الجامعات الرسمية على طالباتها دفع أجور السكن للفصل الدراسي الثاني كاملًا، علمًا بأن الطالبات سيُقمن في السكن يومًا واحدًا في الأسبوع خلال الفصل الدراسي الثاني.

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