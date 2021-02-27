وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 386496
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البطريرك الماروني الكاردينال بطرس الراعي يحرض الحشود اللبنانية ضد الرئيس عون وحزب الله واللاجئين الفلسطينيين والسوريين
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