وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 386496
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وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 23 وفاة و3644 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 383912
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