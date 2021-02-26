وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 23 وفاة و3644 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 383912

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 23 وفاة و3644 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4650 وفاة و 383912 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 2432 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 329 حالة في محافظة الزرقاء، 275 حالة في محافظة إربد، منها 30 حالة في الرمثا، 243 حالة في محافظة البلقاء، 102 حالة في محافظة مأدبا، 65 حالة في محافظة جرش، 48 حالة في محافظة العقبة، 40 حالة في محافظة الطفيلة، 35 حالة في محافظة المفرق، 34 حالة في محافظة عجلون، 23 حالة في محافظة الكرك، 18 حالة في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى35422 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 270 حالة، فيما غادرت 189 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1305 حالات، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1059 بنسبة إشغال بلغت 24 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 256 بنسبة إشغال بلغت 28 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 120 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 13 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1240 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 343840 حالة.

وأضاف أن 30283 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4540283 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 03 ر12 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.