وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 386496
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الامير حسن يوجه “رسالة سلام” للاسرائيليين عبر صحيفة عبرية
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