الأمانة العامة للأحزاب العربية تدين الاعتداء الأميركي على سورية

ادانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية الاعتداء الأميركي على الحدود السورية العراقية، وذلك في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي، واستهداف مباشر لدولة ذات سيادة، وتصعيد خطير في المنطقة.

وقالت في بيان حمل توقيع امينها العام، قاسم صالح، إن المسوغات التي ساقتها الإدارة الأميركية لشن هذا الاعتداء هي مسوغات باطلة ولا تقوم على الحقائق وهي مؤشر واضح على تخبط الإدارة الأميركية الحالية وانتهاجها مسار سلفها الذي أدانته، وفضح كذب الساسة الأميركيين، وتطابقها مع نزعتهم العدوانية الإجرامية.

واضافت: لقد دأبت الإدارات الأميركية المتعاقبة على احتلال الأراضي السورية، وسرقة نفطها وثرواتها، وإنشاء قواعد عسكرية غير شرعية على أراضيها، ودعم المجموعات الإرهابية في سورية والعراق، ومحاربة كل الجهود التي تبذلها سورية وحلفاؤها لدحر فلول الإرهاب من البادية السورية والمناطق السورية كافة.

إننا في الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية نؤكد تضامننا الكامل مع الجمهورية العربية السورية ودعم جهودها في صون سيادة أرضها وشعبها، وجهودها في محاربة الإرهاب حتى تحرير كامل أراضيها المحتلة.

كما وندعو إلى ضرورة التنسيق المشترك بين سورية والعراق وسائر دول محور المقاومة لمواجهة كل محاولات التدخل في هذه الدول ومواجهة السياسات الأميركية التي تمارس الانتهاكات عليها وتستخدم الجماعات الإرهابية والاعتداءات العسكرية المدانة لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التي تسعى إلى تفتيت هذه الدول وإضعافها حفاظا على مصالحها وعلى أمن الكيان الصهيوني.

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